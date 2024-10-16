В чем особенности процедуры ламинирования бровей, кому она противопоказана, сколько держится эффект

1. Мастер снимает макияж, обезжиривает брови, оценивает их и выясняет у клиента, какую форму тот желает видеть.

2. Специалист приподнимает брови, аккуратно наносит на них специальный распрямляющий раствор. Как правило, у большинства брендов состав раствора схож и содержит тиогликолевую кислоту.

3. Брови с нанесенным на них средством фиксируют пленкой: это нужно для того, чтобы избежать контакта с воздухом. На этом этапе волосяные фолликулы открываются, брови выпрямляются и становятся послушными.

4. Примерно 15 минут спустя мастер убирает с бровей первый состав и наносит второй, задача которого — зафиксировать волоски в нужном направлении.

5. Если брови нужно покрасить, мастер наносит краску.

6. Сняв краску, специалист наносит финальный состав, закрывающий чешуйки волоса. Остатки всех предыдущих средств аккуратно убираются с помощью щеточки.