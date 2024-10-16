I Дальневосточный межконфессиональный форум проходит в Хабаровске

— Вопросы государственного конфессионального содружества как никогда актуальны в нашей стране и нашем крае. Россия — это многонациональная страна, и каждая народность, каждая национальность имеет свое право. Это право закрепляется в Конституции Российской Федерации. Россия — уникальная страна. Это проявляется и в особых отношениях между разными народами, и в наших традиционных ценностях, которые поддерживаются в каждом нашем конфессиональном обществе. Сегодня мы будем обсуждать то, как мы дальше будем воспитывать наших детей, прививать им определенные ценности в жизни, культуре, учить их сохранять ценности своей конфессии, религии, народности, любить свои традиции. И эти традиции нужно передавать во всем: культуре, спорте, языке, национальной кухне, — подчеркнул в приветственном слове вице-губернатор Сергей Кузнецов.