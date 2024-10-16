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Тигры и медведи захватили сквер у храма в Хабаровске

В сквере у храма устанавливают топиарные фигуры и новые аттракционы.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске продолжаются работы по благоустройству сквера у храма, сообщает пресс-служба администрации города.

На этой неделе здесь начали устанавливать топиарные фигуры, созданные местным мастером Петром Игнатовым. «Мы каждый раз стараемся придумать что-то новое. Наши фигуры радуют горожан, и я уверен, у многих уже есть фотографии с зелеными тиграми и медведями — символами Хабаровского края», — поделился Игнатов.

Также в сквере появилась новая детская площадка с качелями «Джунгли», а активистка поселка Наталья Ковшикова отметила, что местные жители с нетерпением ждут официального открытия: «Хотя работы еще не завершены, люди уже приходят сюда, гуляют и отдыхают. Главное — чтобы к новым объектам относились бережно».

Преображение сквера идет в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», при поддержке губернатора Дмитрия Демешина и мэра Сергея Кравчука. Помимо фигур, уже установлены скамейки, кашпо, освещение и видеонаблюдение, высажены деревья. В ближайшее время планируется завершить строительство тротуара с ограждением.