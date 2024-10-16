Тигры и медведи захватили сквер у храма в Хабаровске

На этой неделе здесь начали устанавливать топиарные фигуры, созданные местным мастером Петром Игнатовым. «Мы каждый раз стараемся придумать что-то новое. Наши фигуры радуют горожан, и я уверен, у многих уже есть фотографии с зелеными тиграми и медведями — символами Хабаровского края», — поделился Игнатов.