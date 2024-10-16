Тигры и медведи захватили сквер у храма в Хабаровске

В Хабаровске продолжаются работы по благоустройству сквера у храма, сообщает пресс-служба администрации города.
На этой неделе здесь начали устанавливать топиарные фигуры, созданные местным мастером Петром Игнатовым. «Мы каждый раз стараемся придумать что-то новое. Наши фигуры радуют горожан, и я уверен, у многих уже есть фотографии с зелеными тиграми и медведями — символами Хабаровского края», — поделился Игнатов.
Также в сквере появилась новая детская площадка с качелями «Джунгли», а активистка поселка Наталья Ковшикова отметила, что местные жители с нетерпением ждут официального открытия: «Хотя работы еще не завершены, люди уже приходят сюда, гуляют и отдыхают. Главное — чтобы к новым объектам относились бережно».
Преображение сквера идет в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», при поддержке губернатора Дмитрия Демешина и мэра Сергея Кравчука. Помимо фигур, уже установлены скамейки, кашпо, освещение и видеонаблюдение, высажены деревья. В ближайшее время планируется завершить строительство тротуара с ограждением.