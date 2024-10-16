Организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концерте в России

Российские организаторы предложили артисту миллион долларов за шоу, передает Telegram-канал SHOT. Известно, что в райдер Лето входят отель с президентскими люксами, особое меню от личного шеф-повара и большое количество охранников. Кроме того, музыкант хочет приехать за день до выступления, чтобы погулять по городу и пообщаться с местными жителями.