Организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концерте в России

С лидером американской альт-рок-группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето ведутся переговоры о концерте в Москве и Санкт-Петербурге в следующем году.
Российские организаторы предложили артисту миллион долларов за шоу, передает Telegram-канал SHOT. Известно, что в райдер Лето входят отель с президентскими люксами, особое меню от личного шеф-повара и большое количество охранников. Кроме того, музыкант хочет приехать за день до выступления, чтобы погулять по городу и пообщаться с местными жителями.
По словам промоутеров, 30 Seconds to Mars легко могли бы собрать большой стадион, например «Динамо».
О своем желании посетить Россию Джаред заявил на недавнем концерте коллектива в Белграде.
Ранее выяснилось, что рэпер Tekashi 6ix9ine не приедет в Москву 19 октября, как планировалось.