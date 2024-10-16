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Организаторы начали переговоры с Джаредом Лето о концерте в России

С лидером американской альт-рок-группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето ведутся переговоры о концерте в Москве и Санкт-Петербурге в следующем году.

Источник: Звук

С лидером американской альт-рок-группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето ведутся переговоры о концерте в Москве и Санкт-Петербурге в следующем году.

Российские организаторы предложили артисту миллион долларов за шоу, передает Telegram-канал SHOT. Известно, что в райдер Лето входят отель с президентскими люксами, особое меню от личного шеф-повара и большое количество охранников. Кроме того, музыкант хочет приехать за день до выступления, чтобы погулять по городу и пообщаться с местными жителями.

По словам промоутеров, 30 Seconds to Mars легко могли бы собрать большой стадион, например «Динамо».

О своем желании посетить Россию Джаред заявил на недавнем концерте коллектива в Белграде.

Ранее выяснилось, что рэпер Tekashi 6ix9ine не приедет в Москву 19 октября, как планировалось.