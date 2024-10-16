Минстрой Башкирии утвердил среднюю рыночную стоимость за «квадрат» жилья

Ранее для региона такой показатель определило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. По сравнению с третьим кварталом 2024-го норматив вырос на 2,6%. За год средняя рыночная стоимость жилья в Башкирии подскочила на 14,4%, в четвертом квартале 2023-го ее установили на уровне 101,6 тысяч рублей.