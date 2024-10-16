Минстрой Башкирии утвердил среднюю рыночную стоимость за «квадрат» жилья

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость за квадратный метр жилья в республике на четвертый квартал текущего года на уровне 116,19 тысяч рублей. Соответствующий приказ, подписанный исполняющим обязанности главы ведомства Артемом Ковшовым, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее для региона такой показатель определило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. По сравнению с третьим кварталом 2024-го норматив вырос на 2,6%. За год средняя рыночная стоимость жилья в Башкирии подскочила на 14,4%, в четвертом квартале 2023-го ее установили на уровне 101,6 тысяч рублей.
Утверждаемую среднюю рыночную стоимость жилья используют для расчетов субсидий льготникам на улучшение жилищных условий. На основе показателя производится расчет размера выплат малоимущим, молодым семьям, а также другим льготникам.
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