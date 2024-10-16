Спасатели МЧС Ростовской области завершили мотосезон

Спасатели МЧС в Ростове-на-Дону завершили мотосезон на специальных байках и пересели на пожарные машины. Об этом сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Мотоциклы МЧС более мобильны по сравнению с автомобилями. Также мототранспорт оборудован специальной техникой, которая позволяет тушить пожары и спасать людей, попавших в ДТП.
С начала теплого сезона ростовские мотоспасатели выезжали на вызовы 263 раза. В 178 случаях они первыми прибывали на происшествия. В том числе, помощь оказали при ликвидации 64 ДТП.
Добавим, мобильная группа экстренного реагирования в Ростове использует восемь пожарных мотоциклов, а также машины первой помощи, автомобиль газодымозащитной службы, квадроциклы и мотолодки.