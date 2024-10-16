«Минскстрой» показал, как выглядит новое общежитие БНТУ на 1030 человек. Информация и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации «Минскстрой».
Сообщается, что в общежитии Белорусского национального технического университета завершаются строительно-монтажные работы. В сообщении сказано, что полным ходом идет наладка и проверка оборудования, сборка и расстановка мебели в жилых блоках.
В организации отметили, что последние штрихи наносят отделочники. Также на финишной прямой находится озеленение и благоустройство.
«Но даже на последней стадии на объекте задействованы 255 человек», — уточнили в организации «Минскстрой».
Уточняется, что современное общежитие для студентов построил «Стройстрест № 4». Так, заказчиком выступило УКС Мингорисполкома, а проектировщиком — «Минскпроект». Сказано, что общежитие БНТУ рассчитано на 1030 человек. Отмечается, что для студентов были созданы комфортные условия для проживания.
«В блоке — двух- и трехместные комнаты, меблированные и укомплектованные электроплитами и холодильниками кухни, душевая и санузел», — говорится в сообщении.
Также сказано, что в здании будут зал для фитнеса, тренажерный зал, медицинский пункт, прачечная и буфет.
Тем временем квартиры в новом районе на месте военного городка в минской Масюковщине будут стоить до $650 за квадратный метр.
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