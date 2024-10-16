«Минскстрой» показал, как выглядит новое общежитие БНТУ на 1030 человек

Уточняется, что современное общежитие для студентов построил «Стройстрест № 4». Так, заказчиком выступило УКС Мингорисполкома, а проектировщиком — «Минскпроект». Сказано, что общежитие БНТУ рассчитано на 1030 человек. Отмечается, что для студентов были созданы комфортные условия для проживания.