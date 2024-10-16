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Янтарный комбинат устраивает аукцион с уникальными камнями

Янтарный комбинат Ростеха проводит аукцион уникального янтаря, который пройдёт 15 ноября: на торги выставляются 41 лот общим весом почти 20 килограммов.

Источник: Янтарный край

Среди лотов 9 самородков, самый легкий — 1012 граммов, самый тяжелый — 2370 граммов. Начальная цена самородков варьируется от 400 до 650 тысяч рублей.

Также на аукцион выставлено 34 каплевидных камня, 20 инклюзов и 12 крупных образцов весом от 500 граммов. Стартовая стоимость всех представленных камней — более 6 миллионов рублей.

Участие в аукционе доступно для физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов РФ.

За последние 10 лет объем добычи на комбинате вырос более чем вдвое — с 250 до 600 тонн ежегодно.