Янтарный комбинат устраивает аукцион с уникальными камнями

Среди лотов 9 самородков, самый легкий — 1012 граммов, самый тяжелый — 2370 граммов. Начальная цена самородков варьируется от 400 до 650 тысяч рублей.
Также на аукцион выставлено 34 каплевидных камня, 20 инклюзов и 12 крупных образцов весом от 500 граммов. Стартовая стоимость всех представленных камней — более 6 миллионов рублей.
Участие в аукционе доступно для физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов РФ.
За последние 10 лет объем добычи на комбинате вырос более чем вдвое — с 250 до 600 тонн ежегодно.