Раскрыт механизм развития миотонии у пациентов с мутациями в гене SCN4A

Проведенные учеными расчеты и замеры указали на то, что обе мутации вызывают сбои в процессах, связанных с быстрым «выключением» натриевых каналов. В результате этого они при некоторых обстоятельствах начинают пропускать через себя значительно больше ионов натрия, чем того требуется для работы мышечных клеток, что и приводит к развитию непроизвольного спазма мышц у носителей миотонии с этими мутациями.