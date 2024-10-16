Поселок под Челябинском затопило помоями из-за коммунальной аварии

Часть поселка Зауральский в Еманжелинском районе утопает в нечистотах из-за прорыва канализационной трубы. С середины июля несколько дворов страдают от зловонных луж. Местные жители неоднократно обращались к властям, но авария до сих пор не устранена. Об этом рассказали pchela.news.
— Они просто перекачали эти болота фекалий с одной стороны дороги на другую. Сам порыв при этом не устранили, — рассказала жительница Алёна.
После многочисленных жалоб, власти пообещали вскоре начать ремонтные работы. Однако люди опасаются, что загрязнённая вода уже попала в местный пруд, где обычно рыбачат.