Поселок под Челябинском затопило помоями из-за коммунальной аварии

Часть поселка Зауральский в Еманжелинском районе утопает в нечистотах из-за прорыва канализационной трубы. С середины июля несколько дворов страдают от зловонных луж. Местные жители неоднократно обращались к властям, но авария до сих пор не устранена. Об этом рассказали pchela.news.