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Поселок под Челябинском затопило помоями из-за коммунальной аварии

Жители Зауральского в Челябинской области уже три месяца ждут помощи.

Источник: pchela.news

Часть поселка Зауральский в Еманжелинском районе утопает в нечистотах из-за прорыва канализационной трубы. С середины июля несколько дворов страдают от зловонных луж. Местные жители неоднократно обращались к властям, но авария до сих пор не устранена. Об этом рассказали pchela.news.

— Они просто перекачали эти болота фекалий с одной стороны дороги на другую. Сам порыв при этом не устранили, — рассказала жительница Алёна.

После многочисленных жалоб, власти пообещали вскоре начать ремонтные работы. Однако люди опасаются, что загрязнённая вода уже попала в местный пруд, где обычно рыбачат.

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