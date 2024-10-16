На улицах Казани покрасили 62 опоры контактной сети троллейбусов

На улицах в центре Казани покрасили 62 опоры контактной сети троллейбусов. Работы провели сотрудники МУП «Метроэлектротранс» в рамках подготовки к саммиту БРИКС.
Для обеспечения безопасности движения и перевозок специалисты перевели нагрузку по ул. Н. Ершова на 26 новых опор, а по ул. Декабристов — еще на 68.
На пр. Ямашева служба энергохозяйства наземного транспорта заменила 290 м контактного провода трамвая по направлению к железнодорожному вокзалу.
Также специалисты устранили замечания по предписаниям аппарата главного ревизора, сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, до конца года в Казани начнут курсировать 39 новых троллейбусов. 10 из них поступят в город в преддверии саммита БРИКС. Троллейбусы выйдут на линию взамен транспорта 2013 года выпуска, который технически и морально устарел.