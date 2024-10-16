Волгоградцы жалуются на холодные батареи

«Каждый год все дальше и дальше отодвигаем сроки отопления? Раньше писали, что при определенной среднесуточной температуре включать начнут. Вот уже морозы на подходе, а они только раскачиваются. Зато оплата по полной будет. Мало того, и вода холодная вместо горячей из крана идет в Красноармейском районе. Люди вынуждены либо газ включать, дышать им, либо гонять сплиты и обогреватели. А это дополнительные траты. Дети сидели в ледяной школе, к вечеру уже с температурой оказались», — комментирует сообщения мэрии волгоградка.