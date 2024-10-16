Волгоградцы жалуются на холодные батареи

Администрации Волгограда и Волжского активно докладывают о пуске отопления в жилых домах. Волгоградцы, до которых тепло еще не дошло, требуют: «Дайте адреса, мы придем погреться!». В ситуации разбирался vlg.aif.ru.
«Мерзнем за свои деньги».
Утром 16 октября мэрия Волгограда отчиталась: «Концессии теплоснабжения» обеспечили теплом уже 2 512 многоквартирных домов всех районах областного центра. Всего их в региональной столице, по данным dom.mingkh.ru, 5 688. И жители оставшихся 3 176 многоэтажек негодуют: почему они должны мерзнуть за свои же деньги? Ведь платят за тепло те, чьи дома не оборудованы приборами учета, с 1 октября!
«Каждый год все дальше и дальше отодвигаем сроки отопления? Раньше писали, что при определенной среднесуточной температуре включать начнут. Вот уже морозы на подходе, а они только раскачиваются. Зато оплата по полной будет. Мало того, и вода холодная вместо горячей из крана идет в Красноармейском районе. Люди вынуждены либо газ включать, дышать им, либо гонять сплиты и обогреватели. А это дополнительные траты. Дети сидели в ледяной школе, к вечеру уже с температурой оказались», — комментирует сообщения мэрии волгоградка.
В администрации возражают: здесь приняли решение о начале отопительного сезона, не дожидаясь предусмотренного нормативами периода, когда средняя по городу температура пять дней будет держаться на уровне ниже +8º. И хоте отопительный сезон в Волгограде официально стартует с 17 октября, подтопку школ, детсадов и медучреждений начали с 14-го — по заявкам их руководителей. На 16 октября тепло подается в 586 социальных объектов.
«Не выдерживают сети».
Волгоградцы парируют: за тепло в детсадах и школах, конечно, спасибо, хотя и там не везде тепло. На холодные батареи жалуются, в частности, родители учеников школ №№ 29 и 34 в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах, детсадов №№ 123 и 339 в Дзержинском и Кировском.
Но по вечерам-то детки домой возвращаются. А там — холодные батареи. Люди обогреваются кто чем может. Некоторые включают газ — а так недалеко и до беды.
Да и от электрических обогревателей одни неудобства: так, утром 16 октября без света осталось несколько многоэтажек на улице Чуйкова и 7-й Гвардейской Дивизии в Центральном районе. Не иначе причина — в повышенной нагрузке на электросети из-за включенных сплит-систем и другого рода электрических отопительных приборов.
Жители других домов также жалуются на перепады напряжения — бытовая техника страдает, а она нынче недешева.
В волгоградском Следкоме, где в эти дни расследуют гибель в пожаре двух пенсионеров, предупреждают: с наступлением холодного времени года возрастает число трагедий на пожарах или от отравления угарным газом. Причина — нагрузки на электросети, неправильная эксплуатации отопительных и нагревательных приборов. И призывают соблюдать правила безопасности при их использовании.
«Звоните в УК».
Тем временем недовольны и волжане. Местная администрация уверяет: уже к вечеру 15 октября тепло поступило во все учреждения образования. Заполняют теплоносителем инженерные системы медучреждений и многоквартирных домов.
Пациентка больницы Фишера возражает: пациенты лежат в холодных палатах, в том числе, послеоперационных.
В мэрии уточняют: по информации Волжских тепловых сетей, в течение среды, 16 октября, завершатся пусконаладочные мероприятия. С 17-го «ресурсники» перейдут на зимний режим работы.
Если и тогда батареи в домах останутся холодными, придется обращаться в управляющие компании — там обязаны в кратчайшие сроки наладить работу внутридомовой отопительной сети.
Мэрия Волгограда призывает жителей МКД предоставлять доступ специалистам УК к системам отопления в квартирах.
«Одна из наиболее распространенных проблем при пуске тепла — завоздушенность. В таком случае тепло может не поступать по отдельным стоякам», — уточняют в горадминистрации.
Для жалоб на отсутствие отопления в областном центре работает многоканальный телефон единого диспетчерского центра по вопросам ЖУХ: 60−66−00.
Тем, кому пока все же приходится пользоваться обогревателями, в региональном СУ СК советуют:
отопительные приборы можно устанавливать не ближе одного метра к легковоспламеняющимся предметам, их нельзя накрывать их горючими материалами;
использовать можно только сертифицированные приборы, желательно с функцией автоматического отключения;
нельзя устанавливать электрообогреватели в помещениях, где есть риск контакта с водой;
перед уходом и перед сном обязательно выключайте отопительные приборы;
категорически запрещено использовать духовой шкаф и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры — скопление угарного газа может привести к летальному исходу.