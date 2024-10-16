На Красноярский край надвигаются двадцатиградусные морозы

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на севере Красноярского края, а также в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. Там ожидаются двадцатиградусные морозы. Об этом сообщает newslab.ru со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
С 16 по 18 октября в Туруханском, Эвенкийском и Таймырском районах региона будет холоднее нормы на 6−8 градусов. По ночам температура воздуха упадет до −17, а где-то и до −21 градуса.
Центральные районы Красноярского края зимняя стужа пока обойдет стороной. До конца этой недели днем будет до +4, а после заката — максимум, до −7.