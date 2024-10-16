Стало известно, когда сезон электросамокатов закончится в Новосибирске

Стало известно, когда в Новосибирске закончился сезон электросамокатов. Как сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе кикшеринговой компании «ВУШ», это зависит от погодных условий в городе.
— Пока дневная температура в городе выше 0 и нет обильных осадков, поездки на самокатах остаются актуальны. В среднем поездка новосибирцев длится около 10 минут. При кратковременных ухудшениях погоды мы включаем паузу — самокаты остаются на улицах города, но поехать на них невозможно, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе.
В прошлом году сезон закончился 27 октября. К этому времени выпавший снег уже не таял и даже днём стояла минусовая температура. На текущий год точной даты, когда этот вид транспорта уберут с улиц, пока нет.