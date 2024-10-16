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Таможня Литвы задержала рекордную партию белорусских контрабандных сигарет

МИНСК, 16 окт — Sputnik. Литовские таможенники задержали рекордную партию контрабандных белорусских сигарет, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Таможня Литвы

Отмечается, что на минувшей неделе пограничники, патрулирующие международную трассу Е67, и сотрудники Каунасской территориальной таможни проверили на одной из заправок грузовик Mercedes Benz. За рулем фуры находился гражданин Беларуси.

«Хотя водитель утверждал, что везет груз мебели в Западную Европу, офицеры были удивлены тем, что два задних поддона внутри полуприцепа были загружены вовсе не мебелью, а… печеньем», — рассказали в таможне.

Для выяснения ситуации грузовик был досмотрен более детально.

Как выяснилось, кроме печенья фура незаконно перевозила и груз сигарет. В ней нашли 572 тысячи пачек NZ Gold, «Минск», Queen Superslims, а также Winston и Camel белорусского производства.

Общая стоимость контрабанды, по оценкам литовский таможни, составила 2,6 миллиона евро и стала рекордной в текущем году.

По факту незаконного хранения подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Фура и перевозимый груз были задержан, водитель арестован на три месяца.

таможня