Таможня Литвы задержала рекордную партию белорусских контрабандных сигарет

Отмечается, что на минувшей неделе пограничники, патрулирующие международную трассу Е67, и сотрудники Каунасской территориальной таможни проверили на одной из заправок грузовик Mercedes Benz. За рулем фуры находился гражданин Беларуси.
«Хотя водитель утверждал, что везет груз мебели в Западную Европу, офицеры были удивлены тем, что два задних поддона внутри полуприцепа были загружены вовсе не мебелью, а… печеньем», — рассказали в таможне.
Для выяснения ситуации грузовик был досмотрен более детально.
Как выяснилось, кроме печенья фура незаконно перевозила и груз сигарет. В ней нашли 572 тысячи пачек NZ Gold, «Минск», Queen Superslims, а также Winston и Camel белорусского производства.
Общая стоимость контрабанды, по оценкам литовский таможни, составила 2,6 миллиона евро и стала рекордной в текущем году.
По факту незаконного хранения подакцизных товаров начато досудебное расследование.
Фура и перевозимый груз были задержан, водитель арестован на три месяца.