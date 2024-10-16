Рождаемость в Волгоградской области упала на 5,2% за год, смертность выросла

Печальную статистику по демографии озвучил Росстат. За восемь месяцев 2024 года рождаемость в Волгоградской области упала на 5,2%. Смертность в то же время выросла на 2,4%. Естественная убыль населения в январе — августе составила 11 039 человек. По сравнению с тем же периодом года прошлого регион по естественным причинам потерял на 1092 жителя больше. Смертность среди волгоградцев превышает рождаемость больше чем в два раза — на 102,9%
За январь — август 2024 года в семьях волгоградцев родились 10 733 малышей — это на 589 меньше, чем за тот же период года прошлого. Умерли за это время 21 772 жителей региона — на 503 больше.
Если сравнивать коэффициенты рождаемости и смертности, то в Волгоградской области статистика по демографии самая удручающая в Южном федеральном округе. На тысячу человек населения в регионе родилось 6,6 малышей. Такой же низкий показатель только в Севастополе. В остальных регионах Юга России коэффициенты от 7,7 до 9,8, в среднем по ЮФО — 8,1, по стране в целом — 8,5. Что касается смертности, то самая высокая она в Крыму и в Ростовской области — на тысячу человек 14,7 и 13,6 смертей соответственно. В Волгоградской области коэффициент — 13,3.
Но есть и хорошие новости. Жениться волгоградцы стали немного чаще. Оформили отношения в загсе за восемь месяцев 9028 пар. Закончились разводом истории 6770 семей. Тенденция позитивная. Браков стало больше на 3,4%, разводов — меньше на 3,7%. Переломил ситуацию август. В популярном для свадеб месяце кричали «горько» сразу для 2125 пар. Заключили брак на 18,8% молодоженов больше, чем в том же месяце 2023-го. В то же время разводов за месяц было в 2,6 раза меньше — лишь 805.