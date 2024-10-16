Рождаемость в Волгоградской области упала на 5,2% за год, смертность выросла

Если сравнивать коэффициенты рождаемости и смертности, то в Волгоградской области статистика по демографии самая удручающая в Южном федеральном округе. На тысячу человек населения в регионе родилось 6,6 малышей. Такой же низкий показатель только в Севастополе. В остальных регионах Юга России коэффициенты от 7,7 до 9,8, в среднем по ЮФО — 8,1, по стране в целом — 8,5. Что касается смертности, то самая высокая она в Крыму и в Ростовской области — на тысячу человек 14,7 и 13,6 смертей соответственно. В Волгоградской области коэффициент — 13,3.