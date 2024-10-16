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В Самаре 266 домов не подключены к отоплению

В Самаре 266 жилых домов остаются не подключенными к отоплению, следует из сообщения областного министерства энергетики и ЖКХ.

Источник: Коммерсантъ

В Тольятти тепло не получили 77 домов, в Отрадном — 17, в Сызрани — 14. Всего в регионе не отапливаются 379 из 23 294 домов.

«Каждый случай находится на контроле. По информации из муниципалитетов, 100-процентная подача тепла осуществлена во все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования региона», — говорится в сообщении.

Учреждения здравоохранения и культуры подключены к отоплению на 99,52% и 99,7%.

«Отопительный сезон в каждом муниципалитете начался в разные даты, но не дожидаясь достижения нормативной среднесуточной температуры +8 градусов в течение 5 дней. На процедуру подачи тепла отводится до 2-х недель», — отметили в областном минЖКХ.

ЖКХ