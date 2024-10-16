Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России собрались импортировать электричество из Закавказья в случае ЧС

Член правления «Интер РАО» Александра Панина рассказала о запросе к Грузии и Азербайджану о возможности поставок электроэнергии, сообщает «Интерфакс».

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Электропровода на столбах.
Источник: Freepik

Закупать электричество у закавказских республик планируют в случае аварийных режимов и чрезвычайных ситуаций. Пока у Баку и Тбилиси спросили о возможности поставлять по 300 мегаватт, но ответ еще не последовал.

Грузия и Азербайджан обладают определенными возможностями в области генерации электричества. С их помощью можно обеспечить часть потребностей в электроэнергии южных российских регионов при возникновении непредвиденных обстоятельств.

Одно из таких событий имело место в июле 2024 года. Когда на Ростовской атомной электростанции произошел сбой, власти ввели временные графики отключения света у потребителей. В связи с возникшим дефицитом электроэнергии планируется построить новые объекты для ее генерации, но пока они не созданы, рассматривается и вопрос импортирования электричества из сопредельных с южными регионами Российской Федерации государств.