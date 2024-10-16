В России собрались импортировать электричество из Закавказья в случае ЧС

Одно из таких событий имело место в июле 2024 года. Когда на Ростовской атомной электростанции произошел сбой, власти ввели временные графики отключения света у потребителей. В связи с возникшим дефицитом электроэнергии планируется построить новые объекты для ее генерации, но пока они не созданы, рассматривается и вопрос импортирования электричества из сопредельных с южными регионами Российской Федерации государств.