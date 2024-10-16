В Краснодарском крае изменили график движения электричек до 26 октября

В Краснодарском крае изменили график движения пригородных поездов до 26 октября. Электрички ходят по другому расписанию с 16 октября.
«Причиной изменения стало проведение плановых работ на железнодорожной инфраструктуре на перегоне Староминская-Тимашевская — Орловка-Кубанская», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Так, пригородный поезд № 6758 Новороссийск — Краснодар до 26 октября будет отправляться от станции Новороссийск на 28 минут раньше — в 18:59.
Электричка № 6754 Новороссийск — Краснодар 16 октября начала путь от станции Новороссийск на 21 минуту раньше — в 07:29.