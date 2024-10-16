В Омске благоустроили сквер рядом с детской поликлиникой № 6

С начала 2024 года в Омске благодаря губернаторскому проекту «Решают люди» благоустроили 128 территорий, сообщил мэр Сергей Шелест.
Одной из новых благоустроенных территорий стал сквер имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева, который находится рядом с детской поликлиникой № 6. Здесь появились пешеходные дорожки, установили детскую площадку, лавочки и урны.
На реализацию проекта направили более 3 млн рублей. Всего из областного бюджета на благоустройство территорий в рамках проекта «Решают люди» выделили 500 млн рублей.
Ранее мы писали, что в Омске открылась необычная детская площадка с инклюзивными стендами.