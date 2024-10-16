В Уфе электросамокаты попали под регламент

Нельзя ездить на них вдвоем, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией, а также нетрезвым, пользоваться при вождении телефоном, управлять, не держась за руль (если есть) хотя бы одной рукой. Для каждого СИМ будет установлен возрастной порог.