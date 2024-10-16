В Уфе электросамокаты попали под регламент

Из постановления, опубликованного на сайте администрации города, следует, что СИМ запрещается размещать на проезжей части, велодорожках, пешеходных тротуарах, если оставшаяся часть тротуара составляет менее 2 метров.
Нельзя ездить на них вдвоем, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией, а также нетрезвым, пользоваться при вождении телефоном, управлять, не держась за руль (если есть) хотя бы одной рукой. Для каждого СИМ будет установлен возрастной порог.
Кроме того, в документе указан перечень зон, где запрещается передвигаться на СИМах: на территориях промышленных предприятий в Уфе, кладбищ, детских игровых площадок, парков «Первомайский», «Волна», сквера имени Михалева, сквера 50-летия Победы, в парках Победы, Якутова, Гафури, саду имени Аксакова, в скверах Баландина, Зии Нуриева, Даяна Мурзина, Театрального, на Советской площади и около стелы «Уфа — город трудовой доблести», возле дома правительства Башкирии и ГКЗ «Башкортостан», в Арт-квадрате и других местах.