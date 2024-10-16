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ГАИ Уфы анонсировала рейды, направленные на проверки пассажирских перевозок

17, 24 и 31 октября в Уфе пройдут проверки пассажирских автобусов.

Источник: Комсомольская правда

17, 24 и 31 октября ГАИ Уфы проведет массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Цель проверок — снижение уровня аварийности на дорогах, профилактика нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение безопасности пассажирских перевозок.

Проверки проводятся совместно с сотрудниками с подразделений технического контроля. Специалисты выявляют и пресекают нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Особо пристальное внимание уделяется техсостоянию транспорта необходимым требованиям, прохождению шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.

Дорожная полиция призывает граждан проявлять внимательность и вежливость, а также просит отнестись к проводимым рейдам с пониманием.

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