Севиль из Artik & Asti рассказала, как артисту настроиться перед конкурсом

«Уже в более осознанных годах я знала, что у меня есть цель и понимание, зачем я хочу в этом конкурсе участвовать. Это сглаживает тревогу. Сейчас есть волнение, но оно существует у всех артистов перед любым концертом, потому что это живая эмоция», — отметила вокалистка Artik & Asti, вошедшая в жюри «Музыкастинга 7.0» от «Нового Радио».