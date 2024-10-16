Севиль из Artik & Asti рассказала, как артисту настроиться перед конкурсом

По словам певицы, правильный настрой перед выступлением приходит не сразу. Звезда рассказала Звук Медиа, что на первых своих конкурсах она волновалась и хотела выиграть. Из-за этого становилось еще страшнее и тревожность только росла.
«Уже в более осознанных годах я знала, что у меня есть цель и понимание, зачем я хочу в этом конкурсе участвовать. Это сглаживает тревогу. Сейчас есть волнение, но оно существует у всех артистов перед любым концертом, потому что это живая эмоция», — отметила вокалистка Artik & Asti, вошедшая в жюри «Музыкастинга 7.0» от «Нового Радио».
Севиль сказала, что артисту важно зацепить слушателя. А дальше уже идет работа продюсера, который поможет «огранить алмаз».
Ранее поп-исполнительница порассуждала, что нужно артисту для успеха.