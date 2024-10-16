В Омске на месте каторжного острога нашли монеты времён Достоевского

Археологи Омского научного центра СО РАН подвели итоги полевого сезона раскопок в районе Омской крепости. Здесь в XIX веке располагался каторжный острог, где с 1850 по 1854 год находился в заключении Фёдор Михайлович Достоевский. Специалисты начали работы в 2021 году и продолжили летом 2024-го в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России.
Раскопки велись на углу улиц Некрасова и Красина, где удалось обнаружить подлинные артефакты. Среди находок — монеты времён правления Николая I, которые, как предполагают учёные, могли находиться в обращении у самого писателя.
«Также на месте раскопок обнаружены свисток надзирателя, крест, гильзы и фрагменты глиняной посуды. Все найденные предметы будут переданы в музей просвещения», — сообщил директор музея Игорь Скандаков.
В этом году археологи расширили площадь раскопок, сосредоточив внимание на фундаменте кухни-столовой и казармы. Особое внимание уделили остаткам печей и конструктивным элементам здания.
«Нам удалось выявить систему монтажа пола на опорных сваях, а также кирпичные плиты, которыми были вымощены двор острога и караульная тропа», — отметил руководитель лаборатории историко-культурных экспертиз Михаил Корусенко.
Раскопки поддерживает министерство культуры Омской области, а заказчиком выступает Омский музей просвещения. Работы продолжатся в следующем году: планируется завершение раскопок и консервация фундамента для подготовки к музеефикации. Археологи также продолжат поиски рва Степного бастиона.