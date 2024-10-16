В Омске на месте каторжного острога нашли монеты времён Достоевского

Археологи Омского научного центра СО РАН подвели итоги полевого сезона раскопок в районе Омской крепости. Здесь в XIX веке располагался каторжный острог, где с 1850 по 1854 год находился в заключении Фёдор Михайлович Достоевский. Специалисты начали работы в 2021 году и продолжили летом 2024-го в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом России.