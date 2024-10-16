В Алуште и Партените отключили свет

В среду, 16 октября, Алушта частично осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».
В Алуште произошло аварийное отключение. Из-за этого город частично остался без света. Кроме того, электричества нет в поселке Чайка, а также в селах Виноградное и Лазурное. Позднее стало известно, что обесточенными оказались Партенит, а также села Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное и Кипарисное.
«Работает аварийная бригада», — говорится в сообщении.
Ожидается, что энергоснабжение восстановят в течение трех часов.