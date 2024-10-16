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В Алуште и Партените отключили свет

Алушта частично осталась без электричества 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 16 октября, Алушта частично осталась без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

В Алуште произошло аварийное отключение. Из-за этого город частично остался без света. Кроме того, электричества нет в поселке Чайка, а также в селах Виноградное и Лазурное. Позднее стало известно, что обесточенными оказались Партенит, а также села Запрудное, Лавровое, Нижнее Запрудное и Кипарисное.

«Работает аварийная бригада», — говорится в сообщении.

Ожидается, что энергоснабжение восстановят в течение трех часов.

ЖКХ