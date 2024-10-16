Новые правила благоустройства утвердили в Астане

Физические и юридические лица, осуществляющие на территории города хозяйственную деятельность, связанную с организацией рынков (складов), организацией похоронного дела (на кладбищах), со строительством (на строительных площадках на период строительства), с проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных (летних) кафе (площадок), объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, маршрутных перевозок на конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обеспечивают наличие и функционирование по предназначению общественных стационарных туалетов, при отсутствии канализации, переносных биотуалетов как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и использование выгребных ям на данных объектах не допускается.