Новые правила благоустройства утвердили в Астане

К элементам благоустройства территории относятся:
- информационные указатели — аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;
- мемориальные и информационные доски (знаки);
- виды покрытий;
- коммунальное оборудование — устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для мусора, стоянки велосипедов;
- элементы озеленения;
- ограждения;
- элементы праздничного оформления;
- произведения монументально-декоративного искусства — скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи;
- знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;
- малые архитектурные формы.
Как отмечается, наличие элементов благоустройства территории, являющихся неотъемлемыми компонентами объектов благоустройства территории, разрабатывается и предусматривается в проектной документации на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустройства территории городской среды.
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, организует и координирует работы по подготовке проектной документации, обеспечивает качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов и нормативов градостроительного проектирования.
В правилах устаналиваются основные требования:
- к малым архитектурным формам;
- скамейкам;
- цветочницам (вазонам);
- ограждениям
и т. д.
Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
- аппараты акимов районов города Астаны, формирующие техническое задание, выбирающие подрядчика (генерального подрядчика) в соответствии с законодательством РК о государственных закупках и обеспечивающие финансирование;
- физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Астаны, которые соучаствуют в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
- подрядчики (генеральные подрядчики), в том числе строительно-монтажные организации (предприятия/компании), производители малых архитектурных форм и другие субъекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Благоустройство, содержание и уборка территории города осуществляется собственниками земельных участков, объектов кондоминиума, либо участниками благоустройства территорий на основании договоров.
Участники благоустройства территорий производят работы по благоустройству, содержанию и уборке территорий города Астаны, а также организуют уборку прилегающих территорий, за исключением земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности.
Указывается, что для выгула домашних животных на территории города определяются специальные территории, обозначенные табличками. Владельцы домашних животных осуществляют уборку экскрементов домашних животных.
Физические и юридические лица, осуществляющие на территории города хозяйственную деятельность, связанную с организацией рынков (складов), организацией похоронного дела (на кладбищах), со строительством (на строительных площадках на период строительства), с проведением публично-массовых мероприятий, посещением населением стационарных торговых объектов, стационарных объектов общественного питания и сезонных (летних) кафе (площадок), объектов социального и коммунально-бытового назначения, автозаправочных станций, автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания автомобилей, временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, маршрутных перевозок на конечных пунктах маршрутов регулярных перевозок в городском сообщении, а также гаражные кооперативы, объекты религиозного значения обеспечивают наличие и функционирование по предназначению общественных стационарных туалетов, при отсутствии канализации, переносных биотуалетов как для сотрудников, так и для посетителей. Устройство и использование выгребных ям на данных объектах не допускается.
Общественные стационарные туалеты содержатся в надлежащем состоянии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Предусматривается, что на всех площадях и улицах, в скверах и парках, стадионах, вокзалах, на рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов, кинотеатров, киосков и других объектах устанавливаются урны в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Также говорится, что организаторы массовых мероприятий обеспечивают уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного ими благоустройства.
Установка, текущий ремонт и замена малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых территорий города Астаны и обустройство подъездных путей к социальным объектам осуществляется без утвержденной проектно-сметной документации.
Правила также устанавливают:
- Организацию мероприятий по содержанию территорий.
- Организацию мероприятий по уборке территории города в разное время года.
- Организацию мероприятий по содержанию улиц и дорог.
- Организацию мероприятий по содержанию индивидуальных жилых домов.
- Организацию мероприятий по содержанию фасадов зданий, сооружений и ограждений.
- Организацию мероприятий по содержанию объектов (средств) наружного освещения.
- Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений.
- Содержание садово-парковой мебели, садово-паркового оборудования, скульптур и малых архитектурных форм.
- Содержание временных строений.
- Содержание мест производства строительных работ.
- Содержание бельевых, детских и спортивных площадок.
- Содержание контейнерных площадок.
- Содержание площадок для выгула домашних животных.
- Содержание территории автостоянок
и т. д.
К примеру, говорится, что собственники зданий, сооружений обеспечивают надлежащее их содержание, эксплуатацию, в том числе своевременное производство работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели улиц (в том числе переулков, площадей), номерные знаки, вывески и информационные таблички.
К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки относятся все расположенные на территории города Астаны (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):
здания административного и общественно-культурного назначения; многоквартирные жилые дома.
- здания административного и общественно-культурного назначения;
- многоквартирные жилые дома и жилые здания;
- здания и сооружения производственного назначения;
- постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, летние площадки, террасы, гаражи и прочие аналогичные объекты);
- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.
В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
- входные узлы, группы (в том числе ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери);
- цоколь и отмостка;
- плоскости стен;
- выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы);
- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решетки, выходы на кровлю;
- архитектурные детали и облицовка;
- водосточные трубы, воронки;
- ограждения балконов, лоджий;
- парапетные и оконные ограждения, решетки;
- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов;
- навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование);
- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
- стекла, рамы, балконные двери;
- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
Фасады магазинов и офисов содержатся в чистоте и в исправном состоянии, отдельные элементы, летние площадки, террасы по мере необходимости ремонтируются и окрашиваются собственниками имущества, балансодержателями.
На территории города Астаны не допускается:
- ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на территориях общего пользования, а также производить их самовольную переделку, перестройку и перестановку;
- наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах (ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей объектах. Организацию работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений обеспечивают собственники указанных объектов;
- складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся в собственности;
- размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли и объекты (ларьки), на тротуарах, газонах, дорогах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, помещать на контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию мусор, не относящийся к категории коммунальных отходов (строительный мусор и мусор природного происхождения);
- строительство, в том числе временных, хозяйственных, бытовых строений и сооружений, изменение фасадов зданий, реконструкция, а также возведение пристроек в нарушение требований закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Оговаривается, что собственники зданий и сооружений за 24 часа до наступления работ по уборке снега, наледи с крыш оповещают собственников нежилых, жилых помещений путем информирования посредством средств массовой информации, социальных сетей или мобильной связи.
Уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим эксплуатируемым, строящимся, реконструируемым или капитально ремонтируемым объектам в радиусе пяти метров обеспечивается собственниками и организациями, осуществляющими уборку по договору.
Текущее содержание тротуарных газонов на прилегающих территориях осуществляется юридическими или физическими лицами, за которыми закреплены данные территории.
Агитационные печатные материалы вывешиваются в специально отведенных местах, а также на зданиях, сооружениях и других объектах с согласия собственников или владельцев указанных объектов.
Расклейка афиш, объявлений, агитационных печатных материалов на стенах, цоколях и дверях зданий, столбах, деревьях, опорах наружного освещения и контактной сети, других объектах, не предназначенных для этой цели, координирует заказчик указанной продукции.
Для безопасности жителей города Астаны при проектировании и строительстве зданий и сооружений предусматриваются ограждения строительных площадок в соответствии с государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.
Решение вводится в действие с 25 октября 2024 года.
При этом утрачивают силу ранее принятые правила благоустройства.