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Сотни икон выбросили на стихийную свалку в Ростове-на-Дону

Очевидцы рассказали о большом количестве икон, оставленных на свалке в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону неизвестные вывезли на стихийную свалку сотни икон. Эту ситуацию подтверждают очевидцы.

Как выяснилось, вывезенные реликвии обнаружили несколько дней назад вблизи храма Сергия Радонежского. Известно, что к этому моменту прихожане уже забрали часть икон, другую часть сожгли. Судьбу оставшихся святынь пока не определили.

Сейчас детали неизвестны, более подробная информация будет опубликована позже на сайте «КП — Ростов-на-Дону».

Напомним, ранее митрополит Меркурий рассказал верующим, что делать при потере нательного креста, а также куда обращаться, если был найден чужой крест.