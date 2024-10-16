Сотни икон выбросили на стихийную свалку в Ростове-на-Дону

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону неизвестные вывезли на стихийную свалку сотни икон. Эту ситуацию подтверждают очевидцы.
Как выяснилось, вывезенные реликвии обнаружили несколько дней назад вблизи храма Сергия Радонежского. Известно, что к этому моменту прихожане уже забрали часть икон, другую часть сожгли. Судьбу оставшихся святынь пока не определили.
Сейчас детали неизвестны, более подробная информация будет опубликована позже на сайте «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, ранее митрополит Меркурий рассказал верующим, что делать при потере нательного креста, а также куда обращаться, если был найден чужой крест.