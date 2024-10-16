Минниханов побывал на открытии обновленной Ново-Слободской мечети в Казани

В среду, 16 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов побывал на открытии обновленной Ново-Слободской (Белой) мечети в Казани. Его сопровождали мэр города Ильсур Метшин и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.
По словам Минниханова, в этом древнем здании в последний раз намаз читали 100 лет назад На церемонии открытия посох муллы вручили имаму мечети Фариду хазрату Салману.
Для справки, это здание на улице Меховщиков носит историческое название Белой мечети. Оно было построено в 1801—1803 годах на месте первого мусульманского молитвенного сооружения. В разные периоды там располагались Клуб меховщиков, татарская школа. Мечеть долгое время находилась в законсервированном состоянии. К ее реставрации приступили в июле 2023 года.