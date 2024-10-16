Минниханов побывал на открытии обновленной Ново-Слободской мечети в Казани

Для справки, это здание на улице Меховщиков носит историческое название Белой мечети. Оно было построено в 1801—1803 годах на месте первого мусульманского молитвенного сооружения. В разные периоды там располагались Клуб меховщиков, татарская школа. Мечеть долгое время находилась в законсервированном состоянии. К ее реставрации приступили в июле 2023 года.