Под Новосибирском завершились поиски 49-летней женщины со шрамом на правой щеке

Напомним, в Новосибирской области до сих пор ищут 59-летнего мужчину. Он уехал из дома 8 сентября и пропал. Он одет, предположительно, в темно-зеленую куртку с капюшоном, черные штаны и галоши. С собой у него рюкзак и деревянная палка. По информации волонтеров, мужчина хромает. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.