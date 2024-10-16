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Под Новосибирском завершились поиски 49-летней женщины со шрамом на правой щеке

Она пропала 15 октября.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области завершились поиски 49-летней женщины. Она пропала 15 октября.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирской области до сих пор ищут 59-летнего мужчину. Он уехал из дома 8 сентября и пропал. Он одет, предположительно, в темно-зеленую куртку с капюшоном, черные штаны и галоши. С собой у него рюкзак и деревянная палка. По информации волонтеров, мужчина хромает. Всех, кто знает что-либо о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.