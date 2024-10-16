Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Пожилого краснокнижного белого медведя Терпея перевезли из Перми в Московский зоопарк, где он сможет провести старость в лучших условиях, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Медведь Терпей переехал в Москву. Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк. Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника», — написала Радионова в своем Telegram-канале.
По ее словам, краснокнижный хищник последнее время жил в Казанском зооботсаду, пока в его родном Пермском зоопарке строился новый вольер. Глава ведомства отметила, что Терпей стареет и требует особых условий содержания.
«Новый дом искали все вместе, объединив усилия Москвы, Перми, Казани. Решили, что оптимальный вариант — перевезти хищника в Московский зоопарк. Именно здесь обеспечиваются специальные условия содержания возрастных животных», — сказала Радионова.
Она добавила, что сейчас животное осматривают ветеринары.