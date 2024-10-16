Пожилого белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк

«Медведь Терпей переехал в Москву. Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк. Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника», — написала Радионова в своем Telegram-канале.