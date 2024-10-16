В уфимском воздухе обнаружили серьезное превышение содержания в воздухе опасного вещества

В воздухе Уфы в понедельник, 14 октября, было зарегистрировано превышение предельно-допустимой концентрации опасного вещества. Об этом сообщил Башгидрометцентр.
Хлорид водорода в 9,4 ПДК выявил пункт наблюдения по улице Свободы, 44. Превышения ПДК по другим вредным примесям выявлено не было.
Хлорид водорода — бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.