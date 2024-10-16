Эксперт оценил влияние Голливуда на выборы в США

«На предыдущих президентских выборах в США демократы прибегали к весьма активной помощи селебритиз и инфлюэнсеров. Совсем хрестоматийный пример — певица Тейлор Свифт (самый дорогой сейчас исполнитель), хотя почти весь Голливуд и медийные фигуры традиционных и новых СМИ топили за демократов. Да в общем-то и продолжают. Будет ли вау-эффект? Подозреваю, что в условиях растущей поляризации “свои будут поддерживать своих” и истеричные напоминания перед выборами сыграют скорее на мобилизацию части пассивных “своих” и небольшой части неопределившихся избирателей», — отметил доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк в беседе с «Известиями».