Эксперт оценил влияние Голливуда на выборы в США

Участие в предвыборных кампаниях принимают знаменитости. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой Илона Маска, гендиректора UFC Дэна Уайта, британского актера Рассела Брэнда, звезды фильмов «Ловушка для родителей» и «Рейган» Денниса Куэйда, музыканта Кида Рока. Его оппонента, кандидата от демократов Камалу Харрис, в свою очередь, поддерживают тяжеловесы Голливуда: Джордж Клуни, Тейлор Свифт, Билли Айлиш.
«На предыдущих президентских выборах в США демократы прибегали к весьма активной помощи селебритиз и инфлюэнсеров. Совсем хрестоматийный пример — певица Тейлор Свифт (самый дорогой сейчас исполнитель), хотя почти весь Голливуд и медийные фигуры традиционных и новых СМИ топили за демократов. Да в общем-то и продолжают. Будет ли вау-эффект? Подозреваю, что в условиях растущей поляризации “свои будут поддерживать своих” и истеричные напоминания перед выборами сыграют скорее на мобилизацию части пассивных “своих” и небольшой части неопределившихся избирателей», — отметил доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк в беседе с «Известиями».
Поддержка знаменитостей, считает эксперт, решающей в вопросе все же не станет. О том, как проходит предвыборная кампания и какие шансы у кандидатов, — в материале «Известий»:
Звездные воины: как знаменитости агитируют за кандидатов в президенты США.