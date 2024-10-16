QR-коды могут стать инструментом кражи денег у жителей Приморья

Жителей Приморья предупреждают о новой волне мошенничества с использованием QR-кодов для кражи денег. Сейчас злоумышленники обходятся без данных банковских карт, применяя QR-коды для непосредственного доступа к счетам жертв. Безопасность в данной ситуации зависит лишь от бдительности самих пользователей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.