QR-коды могут стать инструментом кражи денег у жителей Приморья

Жителей Приморья предупреждают о новой волне мошенничества с использованием QR-кодов для кражи денег. Сейчас злоумышленники обходятся без данных банковских карт, применяя QR-коды для непосредственного доступа к счетам жертв. Безопасность в данной ситуации зависит лишь от бдительности самих пользователей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Эксперты отмечают рост случаев фальсификации QR-кодов на электросамокатах в услугах кикшеринга и замены QR-кодов для оплаты заказа и чаевых в ресторанах.
Эксперт программных продуктов компании «Код Безопасности» Максим Александров объясняет, что после сканирования поддельного кода пользователь перенаправляется на мошенническую страницу, где от него требуют ввести личные и финансовые данные. Предоставление такой информации приводит к её утечке.
Для защиты от подобного рода атак необходимо быть крайне осторожным: избегайте сканирования случайных QR-кодов. Если вам необходимо использовать QR-код, активируйте сканирующую функцию напрямую из нужного приложения (например, банковского или кикшеринга), чтобы исключить возможность перехода по вредоносным ссылкам.
Напомним, в Приморье появилась новая схема мошенничества с использованием электронных писем якобы от Федеральной службы безопасности.