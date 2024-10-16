Мост через реку Бисяга отремонтировали в Бодайбинском районе

В Бодайбинском районе отремонтировали мост через реку Бисяга. На эти цели было направлено более 14 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, пост пришел в негодное состояние из-за частого проезда тяжелой техники.
— По дороге движется довольно много такого транспорта. На время проведения работ движение было ограничено, сделан объезд. Теперь проезд открыт в полном объеме, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
На мосту были заменены настилы, сделаны поручни и смонтирован колесоотбойный брус. Грузоподъемность мостового перехода осталась какой и была −14 тонн.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Балаганского района распахнул свои двери детский сад. В нем проводили капитальный ремонт в два этапа.