Мост через реку Бисяга отремонтировали в Бодайбинском районе

В Бодайбинском районе отремонтировали мост через реку Бисяга. На эти цели было направлено более 14 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, пост пришел в негодное состояние из-за частого проезда тяжелой техники.