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Мост через реку Бисяга отремонтировали в Бодайбинском районе

Мостовой переход пришел в плохое состояние из-за тяжелой техники.

Источник: Комсомольская правда

В Бодайбинском районе отремонтировали мост через реку Бисяга. На эти цели было направлено более 14 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, пост пришел в негодное состояние из-за частого проезда тяжелой техники.

— По дороге движется довольно много такого транспорта. На время проведения работ движение было ограничено, сделан объезд. Теперь проезд открыт в полном объеме, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

На мосту были заменены настилы, сделаны поручни и смонтирован колесоотбойный брус. Грузоподъемность мостового перехода осталась какой и была −14 тонн.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в селе Балаганского района распахнул свои двери детский сад. В нем проводили капитальный ремонт в два этапа.