«В зоне риска дачники, любители бань и саун». Белорусский пульмонолог рассказала о росте новой болезни легких, которая схожа с туберкулезом

О новой болезни легких микобактериозе, которая схожа с туберкулезом, рассказала ведущий научный сотрудник отдела пульмонологии и хирургических методов лечения болезней органов дыхания РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, кандидат медицинских наук доцент Людмила Богуш, сообщает портал 24health.by.
По словам специалиста, это относительно новое инфекционное заболевание, вызванное микробами, близкородственными микробам туберкулеза.
Людмила Богуш отметила, что ежегодно в мире наблюдается прирост пациентов с этой патологией до 8% в год, при снижении заболеваемости туберкулезом. Более высокая заболеваемость наблюдается в прибрежных районах Восточной Азии, Северной Америки и Австралии, в странах Европы она ниже.
Движущие силы роста этой инфекции остаются неясными. Заболеваемости особенно подвержены пожилые люди (чаще мужчины) с хроническими заболеваниями органов дыхания, с диабетом, курящие и злоупотребляющие алкоголем, а также маленькие дети.
Медик отметила, что большинство пациентов с окончательным диагнозом «микобактериоз легких» — это люди 40−70 лет, худые (микобактерии не любят жировую ткань). Такие люди не заразны, но установка их диагноза может занять год и более, потому что диагностировать микобактериоз сложно.
Основной источник нетуберкулезных микобактерий — душевые, сауны, джакузи, бани. Кроме того, микобактерии иногда обнаруживают в почве и торфе из магазина. Поэтому дачникам рекомендовано увлажнять почву для рассады перед ее использованием, чтобы уменьшить образование пылевых аэрозолей, и по возможности надевать маску.
Признаки заболевания — от полного отсутствия симптомов до выраженных, а именно кашель с мокротой или сухой, одышка, лихорадка, ночная потливость, снижение веса, усталость.
Заболевание склонно к хроническому рецидивирующему течению. На сегодняшний день основным методом лечения является химиотерапия, но не всем ее могут назначить.
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