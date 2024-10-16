«В зоне риска дачники, любители бань и саун». Белорусский пульмонолог рассказала о росте новой болезни легких, которая схожа с туберкулезом

Медик отметила, что большинство пациентов с окончательным диагнозом «микобактериоз легких» — это люди 40−70 лет, худые (микобактерии не любят жировую ткань). Такие люди не заразны, но установка их диагноза может занять год и более, потому что диагностировать микобактериоз сложно.