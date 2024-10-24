Экопривычки: как начать жить без бумаги

В честь Дня без бумаги рассказываем, как перенести часть своей жизнь в электронное пространство, тем самым сэкономив бумажные ресурсы.
Организация офисного «мольберта»
Флипчарты (магнитно-маркерные доски) широко используются в некоторых компаниях, а многие люди устанавливают такие «мольберты» дома, чтобы записывать важную информацию. Но все это можно заменить на интерактивные доски, упростив свою работу.
Так, больше не придется записывать нужное на маркерной доске, а потом переносить все в электронный формат. Все данные с интерактивной доски сохраняются на ноутбуке или компьютере в удобном формате.
Старые бумаги для черновиков и заметки в телефоне
Для того, чтобы записать что-то, что пригодится в ближайший день, мы часто берем чистый лист бумаги или достаем чистую тетрадь, чтобы позже сделать из нее ежедневник. Однако для этих целей можно использовать старые бумаги или заметки в телефоне и компьютере.
Так, у многих, скорее всего, остались наполовину исписанные тетради листы бумаги, на одной стороне которых есть какая-то информация, которая уже не нужна. Все, что нужно, можно написать на другой стороне или продолжить вести старую тетрадь, предварительно вырвав из нее страницы.
А заметки в телефоне доступны в любой момент. Более того, если вы забывчивы, гаджет — отличное решение. Так, например, если записать в гаджет список продуктов, вы точно не забудете его дома, так как смартфон всегда с собой.
Календарь вместо бумаги
Это всем известный, но часто игнорируемый лайфхак. Важные напоминания давно пора вносить в календарь, а не использовать для этих целей ежедневник.
Так, например, Календарь Mail позволяет добавлять важные события и определенных пользователей, которые получат уведомление о каком-либо мероприятии. Также календарем можно поделиться с коллегами и друзьями. Так, они будут знать о ваших планах на какой-либо день.
Интеллект-карты
Часто для того, чтобы что-то придумать, мы берем бумагу и ручку и пытаемся набросать свои мысли. И тут тоже есть альтернативы.
Так, например, можно использовать онлайн-доски. На ней можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы.
Если не хотите использовать сторонние приложения, нужное можно записывать в заметки на телефоне при помощи функции рисования.
Пароли в приложениях
Тоже довольно известный, но часто игнорируемый способ экономии бумаги.
Вместо того, чтобы записывать пароли от каких-либо сайтов на бумаге, используйте смартфон или менеджер паролей, который есть во всех браузерах. Так, их не только не придется запоминать, но еще и вводить каждый раз, так как они будут сохранены в облачном хранилище.
Электронные письма
Конечно, бумажные письма не сравнятся с электронными, но почтовая переписка — это пережитки прошлого.
Электронные письма экономят как бумагу, так ваше время и деньги: вам не придется стоять в очереди на почте, платить за отправку, а адресату не нужно будет ждать несколько дней, чтобы узнать, что вы ему хотите сказать.
Так, у пользователей сервиса Почта Mail есть возможность прикрепить файлы к письму как с компьютера, так и из Облака Mail. Также текст письма можно выделить жирным шрифтом, курсивом, подчеркнуть нужную информацию.
Помимо прочего, можно воспользоваться переводом письма. Эта функция будет полезна людям, общающимся с иностранцами.