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Экопривычки: как начать жить без бумаги

Ежегодно в четвертый четверг октября октября в России отмечается День без бумаги. Его цель — привлечь людей к современным безбумажным технологиям, с помощью которых можно сберечь леса. Чтобы обеспечить всех людей в мире бумагой, в мире вырубается огромное количество лесов. А ведь одно дерево растет ни месяц и ни год, а целое десятилетие.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

В честь Дня без бумаги рассказываем, как перенести часть своей жизнь в электронное пространство, тем самым сэкономив бумажные ресурсы.

Организация офисного «мольберта»

Источник: Freepik

Флипчарты (магнитно-маркерные доски) широко используются в некоторых компаниях, а многие люди устанавливают такие «мольберты» дома, чтобы записывать важную информацию. Но все это можно заменить на интерактивные доски, упростив свою работу.

Так, больше не придется записывать нужное на маркерной доске, а потом переносить все в электронный формат. Все данные с интерактивной доски сохраняются на ноутбуке или компьютере в удобном формате.

Старые бумаги для черновиков и заметки в телефоне

Источник: Freepik

Для того, чтобы записать что-то, что пригодится в ближайший день, мы часто берем чистый лист бумаги или достаем чистую тетрадь, чтобы позже сделать из нее ежедневник. Однако для этих целей можно использовать старые бумаги или заметки в телефоне и компьютере.

Так, у многих, скорее всего, остались наполовину исписанные тетради листы бумаги, на одной стороне которых есть какая-то информация, которая уже не нужна. Все, что нужно, можно написать на другой стороне или продолжить вести старую тетрадь, предварительно вырвав из нее страницы.

А заметки в телефоне доступны в любой момент. Более того, если вы забывчивы, гаджет — отличное решение. Так, например, если записать в гаджет список продуктов, вы точно не забудете его дома, так как смартфон всегда с собой.

Календарь вместо бумаги

Источник: Freepik

Это всем известный, но часто игнорируемый лайфхак. Важные напоминания давно пора вносить в календарь, а не использовать для этих целей ежедневник.

Так, например, Календарь Mail позволяет добавлять важные события и определенных пользователей, которые получат уведомление о каком-либо мероприятии. Также календарем можно поделиться с коллегами и друзьями. Так, они будут знать о ваших планах на какой-либо день.

Интеллект-карты

Источник: Freepik

Часто для того, чтобы что-то придумать, мы берем бумагу и ручку и пытаемся набросать свои мысли. И тут тоже есть альтернативы.

Так, например, можно использовать онлайн-доски. На ней можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы.

Если не хотите использовать сторонние приложения, нужное можно записывать в заметки на телефоне при помощи функции рисования.

Пароли в приложениях

Источник: Freepik

Тоже довольно известный, но часто игнорируемый способ экономии бумаги.

Вместо того, чтобы записывать пароли от каких-либо сайтов на бумаге, используйте смартфон или менеджер паролей, который есть во всех браузерах. Так, их не только не придется запоминать, но еще и вводить каждый раз, так как они будут сохранены в облачном хранилище.

Электронные письма

Источник: Freepik

Конечно, бумажные письма не сравнятся с электронными, но почтовая переписка — это пережитки прошлого.

Электронные письма экономят как бумагу, так ваше время и деньги: вам не придется стоять в очереди на почте, платить за отправку, а адресату не нужно будет ждать несколько дней, чтобы узнать, что вы ему хотите сказать.

Так, у пользователей сервиса Почта Mail есть возможность прикрепить файлы к письму как с компьютера, так и из Облака Mail. Также текст письма можно выделить жирным шрифтом, курсивом, подчеркнуть нужную информацию.

Помимо прочего, можно воспользоваться переводом письма. Эта функция будет полезна людям, общающимся с иностранцами.