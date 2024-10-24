Экопривычки: как начать жить без бумаги

Вместо того, чтобы записывать пароли от каких-либо сайтов на бумаге, используйте смартфон или менеджер паролей, который есть во всех браузерах. Так, их не только не придется запоминать, но еще и вводить каждый раз, так как они будут сохранены в облачном хранилище.