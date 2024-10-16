Материнский капитал для третьего ребенка: что нужно знать

Россияне могут получить маткапитал на третьего ребенка, если ранее не возникало право на маткапитал в связи с рождением или усыновлением первого и второго детей.
Отдельной выплаты маткапитала на третьего ребенка нет, но бывают ситуации, когда маткапитал получают именно с появлением третьего ребенка в семье.
Так, можно получить 833 024 рублей, если — третий ребенок появился в семье начиная с 1 января 2020 года, а первый и второй — до 2007 года. Такая же плата предназначена семьям, в которых с 1 января 2020 года родилась тройня.
630 380 рублей получают семьи, где третий ребенок появился в семье с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года, а первые два ребенка — до 2007 года.
Получатель сертификата и дети должны иметь гражданство РФ.
В некоторых регионах при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей выплачивается региональный маткапитал.