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Материнский капитал для третьего ребенка: что нужно знать

Родителям назвали условия получения маткапитала на третьего ребенка.

Источник: AmurMedia

Россияне могут получить маткапитал на третьего ребенка, если ранее не возникало право на маткапитал в связи с рождением или усыновлением первого и второго детей.

Отдельной выплаты маткапитала на третьего ребенка нет, но бывают ситуации, когда маткапитал получают именно с появлением третьего ребенка в семье.

Так, можно получить 833 024 рублей, если — третий ребенок появился в семье начиная с 1 января 2020 года, а первый и второй — до 2007 года. Такая же плата предназначена семьям, в которых с 1 января 2020 года родилась тройня.

630 380 рублей получают семьи, где третий ребенок появился в семье с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года, а первые два ребенка — до 2007 года.

Получатель сертификата и дети должны иметь гражданство РФ.

В некоторых регионах при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей выплачивается региональный маткапитал.