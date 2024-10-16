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«Луна охотника» озарит небо над Омском

В следующий раз омичи увидят Луну на максимально близком расстоянии только в следующем году.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 17 октября омичи смогут увидеть в небе редкое астрономическое явление — Суперлуние. В этот день спутник Земли приблизится к нашей планете на максимально близкое расстояние.

Во время восхождения «Луны охотника» спутник Земли будет выглядеть на 14% больше в диаметре. Благодаря такому сближению с нашей планетой Луна станет ярче на треть.

Наши предки считали, что в день Суперлуния ослабевает связь между миром живых и духов, поэтому старались защитить себя и родных.

Существует поверье, что, когда Луна находится на максимально близком расстоянии от Земли, человек хуже контролирует свои эмоции. И хоть научного подтверждения этому нет, некоторые люди до сих списывают свои эмоциональные всплески на воздействие спутника нашей планеты.

А ученые дали этому астрономическому явлению простое объяснение — часть спектра цветов, поступающих от Солнца к Луне, рассеивается и проходит через атмосферу нашей планеты, от чего становится виден только один доминирующий цвет — красный.