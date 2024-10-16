«Луна охотника» озарит небо над Омском

Существует поверье, что, когда Луна находится на максимально близком расстоянии от Земли, человек хуже контролирует свои эмоции. И хоть научного подтверждения этому нет, некоторые люди до сих списывают свои эмоциональные всплески на воздействие спутника нашей планеты.