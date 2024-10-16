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Стали известны условия новой дачной амнистии для россиян

В соответствии с новой правовой нормой российские граждане смогут зарегистрировать построенные ими сараи, бани, теплицы, летние кухни, хозяйственные постройки и дома, рассчитанные на проживание двух семей.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Домик.
Источник: Freepik

Законопроект о проведении дачной амнистии Государственная дум РФ приняла 15 октября. Данные по самовольно построенным, но затем официально оформленным строениям внесут в Единый государственный реестр недвижимости на основании имеющихся технических паспортов.

Пока же незарегистрированные строения на земельных участках нельзя застраховать или включить в стоимость объекта при его продаже, уточнил «Российской газете» первый заместитель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Чтобы воспользоваться амнистией, владелец строений должен обладать правом собственности на земельный участок, а сами строения должны быть учтены в реестре домовладений до 1 января 2013 года. Амнистия затронет именно капитальные строения, основной критерий которых — наличие фундамента.

Возможность регистрации таких построек позволит владельцам участков повысить свою экономическую самостоятельность. Так, они смогут повысить стоимость объекта недвижимости при продаже, поскольку в нее включится цена сарая, бани и других находящихся на продаваемой территории построек.