Стали известны условия новой дачной амнистии для россиян

Законопроект о проведении дачной амнистии Государственная дум РФ приняла 15 октября. Данные по самовольно построенным, но затем официально оформленным строениям внесут в Единый государственный реестр недвижимости на основании имеющихся технических паспортов.
Пока же незарегистрированные строения на земельных участках нельзя застраховать или включить в стоимость объекта при его продаже, уточнил «Российской газете» первый заместитель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Чтобы воспользоваться амнистией, владелец строений должен обладать правом собственности на земельный участок, а сами строения должны быть учтены в реестре домовладений до 1 января 2013 года. Амнистия затронет именно капитальные строения, основной критерий которых — наличие фундамента.
Возможность регистрации таких построек позволит владельцам участков повысить свою экономическую самостоятельность. Так, они смогут повысить стоимость объекта недвижимости при продаже, поскольку в нее включится цена сарая, бани и других находящихся на продаваемой территории построек.