Омичка взыскала 220 тысяч рублей за гибель болонки в салоне груминга

С иском в суд обратилась хозяйка двух собак породы мальтезе. Она пояснила, что 16 января 2024 года привезла своих питомцев в салон для показательного мастер-класса стрижек. Сотрудники салона достали собак из переноски и поместили в клетку для ожидания. Однако одна из болонок вела себя беспокойно и ее вернули в переноску, зачехленную непромокаемым материалом. А когда решили достать — животное уже не дышало.