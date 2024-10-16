Омичка взыскала 220 тысяч рублей за гибель болонки в салоне груминга

С иском в суд обратилась хозяйка двух собак породы мальтезе. Она пояснила, что 16 января 2024 года привезла своих питомцев в салон для показательного мастер-класса стрижек. Сотрудники салона достали собак из переноски и поместили в клетку для ожидания. Однако одна из болонок вела себя беспокойно и ее вернули в переноску, зачехленную непромокаемым материалом. А когда решили достать — животное уже не дышало.
"По итогам медицинского исследования установлено, что смерть наступила от асфиксии, на фоне острой застойной гиперемии и отека легких, — сообщает пресс-служба судов Омской области. — Наиболее вероятной причиной этого состояния у данного животного является тепловой удар.
Хозяйка болонки сочла, что ее собака погибла из-за халатности сотрудников салона.
«Истица просила взыскать ущерб в размере 180 500 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей, упущенную выгоду — 180 500 рублей, неустойку — 60 000 рублей», — пояснили в суде.
Представитель ответчика с иском не согласился. Однако суд установил причинно-следственную связь между действиями сотрудников салона и наступившими последствиями в виде гибели животного. В то же время требования о взыскании упущенной выгоды суд нашел недоказанными.
В пользу хозяйки погибшей болонки взыскали ущерб в размере 180 500 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 40 тысяч рублей. Гражданская коллегия Омского областного суда оставила данное решение без изменения.