Редкий японский журавль остался на зимовку в Приморье

Одна из самых редких птиц в мире — японский журавль — нашел место для зимовки в Приморье. По информации реабилитационного центра «Тигр», журавля передали специалисты из Ханкайского заповедника, поскольку птица не отправилась на зимовку на юг вместе с другими своими сородичами и в условиях дикой природы региона не смогла бы пережить зиму, сообщает ИА PrimaMedia.
Японский журавль отличается внушительными размерами: рост достигает 158 см, вес колеблется между 7,5 и 10 кг, а размах крыльев может быть от 220 до 250 см.
Этот вид охраняется международным и национальными законодательствами, поскольку численность его популяции оценивается всего в 1700—2000 особей. Журавль перезимует в Центре, а весной планируется его возвращение в естественную среду обитания.
Напомним, известный певец Дима Билан, участвующий в программе «Хранители леопарда» нацпарка «Земля леопарда», оказал помощь в спасении истощённого дальневосточного леопарда в Приморье. Артист передал квадрокоптер с тепловизором, который поможет специалистам Минприроды и нацпарка в поисках нуждающегося в помощи животного.