Редкий японский журавль остался на зимовку в Приморье

Одна из самых редких птиц в мире — японский журавль — нашел место для зимовки в Приморье. По информации реабилитационного центра «Тигр», журавля передали специалисты из Ханкайского заповедника, поскольку птица не отправилась на зимовку на юг вместе с другими своими сородичами и в условиях дикой природы региона не смогла бы пережить зиму, сообщает ИА PrimaMedia.