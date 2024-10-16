Российские исследователи прочитают лекции на фестивале «Наука 0+» в Китае

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Открытая неделя Nauka 0+ («Наука 0+») пройдет 22−27 октября на базе Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне. Частью программы станут выступления российских исследователей, популяризирующих науку, сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
«В Китае 22−27 октября пройдет Открытая неделя Nauka 0+. Основные мероприятия традиционно состоятся на юге Китая, на базе Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне», — говорится в сообщении.
Открытие фестиваля состоится в университете 25 октября. В программе — более 500 мероприятий, в том числе лекции, мастер-классы и научные шоу, а также интерактивные выставки, экскурсии, телемосты и кинопоказы.
«На мастер-классах гости узнают, что такое “жидкие” провода, создадут магнит, покормят одноклеточную гидру и выделят ДНК из банана. На выставке посетители увидят уникальный аппарат, предназначенный для считывания показателей мозга параллельно у нескольких людей», — сообщает пресс-служба вуза.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, чьи слова приводятся в сообщении, событие дополняет празднование 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и старт перекрестных Годов культуры.
«Открытая неделя Nauka 0+ станет еще одним мостом дружбы между нашими странами. Уже второй год подряд Московский университет организует ее на базе Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ. Это еще и знаковая инициатива ученых, свидетельствующая об их стремлении к успешному сотрудничеству на благо России и Китая и о той роли, которую научно-образовательные сообщества готовы играть в отношениях стратегического партнерства двух стран», — отметил Садовничий.
С российской стороны фестиваль организуют Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН, научно-образовательных организаций и корпораций. С китайской стороны организаторами выступают Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне и правительство города.
Событие станет продолжением прошедшего в выходные в Москве Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Общая тема активностей на разных площадках — «Наука вокруг нас». В Китае научным явлениям, ежедневно окружающим человека, будут посвящены лекции вице-президента РАН Степана Калмыкова, вице-президента Российского химического общества им. Д. И. Менделеева Юлии Горбуновой, руководителя Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ Александра Калинкина, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николая Никитина, руководителя научного подразделения парка «Зарядье» Никиты Виноградова и других. Герой России, космонавт Олег Новицкий откроет тайны космоса, а также расскажет о жизни в невесомости, уточнили в вузе.
«Фестиваль призван понятным и доступным языком рассказывать широкой общественности, что такое наука, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы он открывает современному человеку», — говорится в сообщении.
Международный фестиваль Nauka 0+ («Наука 0+») — один из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире. Он проводится ежегодно осенью во всех регионах России и в зарубежных странах на более чем 500 площадках. Фестиваль является одним из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий.
Российско-китайский университет МГУ-ППИ — проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в реализации инициативы был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия. Постоянный кампус университета был открыт в 2019 году, его площадь составляет 35 га. Одним из элементов комплекса является корпус, повторяющий облик Главного здания МГУ в Москве.
Ключевая задача совместного университета — подготовка в Китае на базе лучших российских образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие диалога культур и взаимопонимания между странами. Сегодня в МГУ-ППИ открыты 14 образовательных подразделений, реализуются 52 программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (47 из них — программы МГУ). Здесь обучаются 3 тыс. студентов, в 2025 году их количество должно возрасти до 5 тыс.