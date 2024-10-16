Пусконаладочные работы по запуску отопления в Таганроге займут 14 дней

— Обращаю внимание, запуск отопления невозможно произвести ежесекундно. Этот процесс требует слаженной работы организаций. Кроме того, сами пусконаладочные работы занимают определенный период. Мы планируем, что все работы будут завершены в течение 14 дней, — сказала Людмила Сагайдачная.