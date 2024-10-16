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Пусконаладочные работы по запуску отопления в Таганроге займут 14 дней

Отопление в Таганроге уже подключают, общую пусконаладку будут вести 14 дней.

Источник: Комсомольская правда

Подачу отопления по заявкам в Таганроге начали уже с 15 октября. Одновременно и сразу все объекты подключить невозможно, пусконаладочные работы займут 14 дней. Об этом рассказала начальник городского УЖКХ Людмила Сагайдачная.

Чиновник сообщила, что всего в Таганроге имеются 152 источника тепловой энергии и 200 км теплосетей. Техника и коммуникации полностью готовы к работе в осенне-зимний период.

Подключение к теплу ведется по заявкам, они принимаются от руководителей соцобъектов и управляющих организаций жилых домов. В домах с непосредственным способом управления заявки должны оформлять уполномоченные лица — старшие по дому или председатели совета многоквартирного дома.

— Обращаю внимание, запуск отопления невозможно произвести ежесекундно. Этот процесс требует слаженной работы организаций. Кроме того, сами пусконаладочные работы занимают определенный период. Мы планируем, что все работы будут завершены в течение 14 дней, — сказала Людмила Сагайдачная.

Добавим, в случае длительного отсутствия тепла таганрожцам советуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу «05».