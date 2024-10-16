В Иркутской области принят закон об ограничении времени продажи алкоголя в домах

— Депутаты продолжают наводить порядок в сфере розничной торговли алкоголем, — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Ведерников. — После введения определенных запретов в некоторых заведениях под видом учреждений общепита по сути велась круглосуточная торговля алкоголем. Поэтому мы продолжили ужесточать требования законодательства. Если будут и дальше поступать обращения от жителей многоквартирных домов, то будем еще сужать эти лазейки, чтобы в ночное время в жилых домах торговли алкоголем не было.