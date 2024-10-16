В Иркутской области принят закон об ограничении времени продажи алкоголя в домах

Закон, вносящий изменения в режим продажи алкогольной продукцией, был принят на очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Теперь на территории Приангарья запрещено продавать спиртное тем заведениям, которые расположены в многоквартирных жилых домах или на прилегающей территории с 22:00 до 9:00. Исключение составляют кафе, получившие соответствующую лицензию, рестораны.
Такой запрет призван ограничить работу так называемых «наливаек», которые под видом баров и закусочных продают алкоголь на вынос — об этом депутатам поступали многочисленные жалобы. Проект закона обсуждался и на профильном комитете Заксобрания, и с представителями бизнес-сообщества. Вместе с тем, как рассказала.
руководитель региональной службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова, подобные ограничения уже действуют в 36 регионах России, причем в некоторых введен полный запрет на торговлю спиртным в жилых домах.
— Депутаты продолжают наводить порядок в сфере розничной торговли алкоголем, — подчеркнул председатель Заксобрания Александр Ведерников. — После введения определенных запретов в некоторых заведениях под видом учреждений общепита по сути велась круглосуточная торговля алкоголем. Поэтому мы продолжили ужесточать требования законодательства. Если будут и дальше поступать обращения от жителей многоквартирных домов, то будем еще сужать эти лазейки, чтобы в ночное время в жилых домах торговли алкоголем не было.
Напомним, что ранее депутаты областного парламента приняли закон, оговаривающий обязательные условия для подобных заведений.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что депутаты областного парламента обсудили на заседании профильного комитета обращение, которое планируется отправить в правительство РФ с просьбой включить наш регион в федеральную программу по оздоровлению основных водных артерий страны: подобные мероприятия необходимо провести на реке Лена.