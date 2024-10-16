Метеорологи предупредили жителей Пермского края о густом тумане

Завтра утром, 17 октября, в Пермском крае ожидается густой туман. Об этом со ссылкой на Пермский ЦГМС сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Будьте внимательными и осторожными», — предупредили в пресс-службе пермских спасателей.
Ранее «Комсомолка» писала, что на прошлой неделе город накрыло непонятное атмосферное явление. Обеспокоенные жители Перми запечатлели его, сфотографировав и описав следующим образом: не то туман, не то смог, а то и вовсе грозовая туча. В пермском гидрометцентре «КП-Пермь» объяснили, что на фото может быть туман над рекой. Но из-за того, что явление слишком темное, это может быть и смогом.