Метеорологи предупредили жителей Пермского края о густом тумане

Ранее «Комсомолка» писала, что на прошлой неделе город накрыло непонятное атмосферное явление. Обеспокоенные жители Перми запечатлели его, сфотографировав и описав следующим образом: не то туман, не то смог, а то и вовсе грозовая туча. В пермском гидрометцентре «КП-Пермь» объяснили, что на фото может быть туман над рекой. Но из-за того, что явление слишком темное, это может быть и смогом.