Уфимские врачи помогли женщине с редким видом внематочной беременности

— Через две-три недели хорион бы врос в яичник и опутал плодоместо своими ворсинками, оно бы стало активно кровоснабжаться, как следствие у пациентки могло открыться обильное кровотечение с неизвестным исходом. А еще с большой долей вероятности яичник пришлось бы удалить, — отвечают специалисты на вопрос о том, что было бы, если яичниковую беременность вовремя у уфимки не обнаружили.