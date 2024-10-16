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Уфимские врачи помогли женщине с редким видом внематочной беременности

В Уфе врачи спасли молодую женщину с яичниковой беременностью.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи спасли молодую женщину с яичниковой беременностью. Об этом рассказали в пресс-службе городской клинической больницы № 8.

Яичниковая беременность, как утверждают специалисты, является редкой формой внематочной беременности. Эта разновидность эктопической беременности встречается в 0,4−1,3% от всех случаев внематочной беременности.

Описания этого вида беременности во врачебной практике редки, а трудность диагностики обусловлены тем, что она, как правило, никак не прогрессирует: нет кровотечения на ранних сроках беременности, и не происходит апоплексия яичника.

29-летняя уфимка своевременно на шестой неделе сделала УЗИ. После того, как специалист обнаружил аномалию, женщину направили в стационар гинекологического отделения ГКБ, где ей спешно провели операцию. Она длилась 40 минут. К счастью, яичник удалось сохранить.

— Через две-три недели хорион бы врос в яичник и опутал плодоместо своими ворсинками, оно бы стало активно кровоснабжаться, как следствие у пациентки могло открыться обильное кровотечение с неизвестным исходом. А еще с большой долей вероятности яичник пришлось бы удалить, — отвечают специалисты на вопрос о том, что было бы, если яичниковую беременность вовремя у уфимки не обнаружили.

В ГКБ № 8 заверили, что 29-летняя пациентка, уже через 3−6 месяцев сможет начать планировать новую беременность.

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