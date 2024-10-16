Если есть возможность, то квартиру нужно покупать сейчас: ипотечные программы ужесточаются с каждым новым днем

Из всего этого напрашивается только один вывод — если у вас есть возможность приобрести квартиры по льготным ипотечным программам, то не стоит откладывать эту возможность. Это, например, касается и тех, кто проходит под ИТ-ипотеку. Она была продлена с более суровыми условиями. Теперь те, кто работает на московские и петербургские компании, потеряли возможность ее получить. А это львиная часть работников индустрии. Так что если вы работаете на региональную ИТ-компанию, то буквально надо бежать в банк.