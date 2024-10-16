Если есть возможность, то квартиру нужно покупать сейчас: ипотечные программы ужесточаются с каждым новым днем

Ситуация на рынке недвижимости в Уфе тяжелая. Цены на квартиры зафиксировались на высоких отметках, а условия по льготным ипотечным программам, которые поддерживали спрос, стали меняться не в лучшую сторону. В настоящий момент очень трудно предсказать, как все будет в ближайшем будущем, но тенденция такова, что лучше настраиваться на дальнейшее ужесточение.
Эксперты в сфере недвижимости сейчас звонят во все колокола и пытаются донести до людей одну простую мысль — если есть возможность получить ипотеку по низкой ставке, если вы подпадаете под одну из действующих льготных программ, то нужно этим шансом непременно воспользоваться. Завтра уже может быть поздно.
КАКИЕ ВАРИАНТЫ.
«Наиболее выгодной ипотечной программой на сегодняшний день является “Семейная ипотека”. Ей могут воспользоваться семьи, которые воспитывают одного ребенка до шести лет включительно или ребенка-инвалида. Главное преимущество этой программы — сниженная базовая ставка 6%. Первый взнос должен составить не менее 20% от суммы кредита. Ипотеку можно взять на любой срок до 30 лет. Важное ограничение — в Уфе сумма кредита не может превышать 6 млн руб», — рассказывают специалисты девелопера «Садовое кольцо», застройщика нескольких ЖК в Уфе.
На рынке все еще можно встретить довольно выгодные предложения. В качестве примера возьмем квартиры в строящемся ЖК Terle Park. Комплекс расположен в Зеленой роще на улице Авроры, это одна из самых актуальных новостроек на сегодняшний день, пользующаяся активным спросом у жителей города. Многие, кто в Уфе задумался купить новостройку, так или иначе сталкиваются с этим объектом. Поэтому выбор для погружения в ситуацию на рынке можно назвать логичным и оптимальным. Анализировать будем самые доступные варианты по площади и цене.
Так вот, Банк ДОМ.РФ устанавливает ставку в размере 2,9% до момента ввода дома. То есть первые два года семья будет ежемесячно вносить платеж почти в два раза меньше. За студию студию площадью 29,47 кв. м он составит 19 466 рублей. После ввода дома в эксплуатацию применяется базовая ставка по программе 6%, и платеж станет равным 34 114 рублей.
Банк ВТБ предлагает на первый год ставку еще ниже — 0,01%, однако по условиям программы первый взнос доложен быть не менее 50% (20% если покупатель — зарплатный клиент). Например, при покупке квартиры-студии площадью 29,63 кв. м в течение первых 12 месяцев ежемесячный платеж будет всего 11 975 рублей.
Если семье для покупки квартиры требуется больше 6 млн руб., то здесь подойдет программа «Семейная ипотека. Комбо». Сумма кредита увеличивается до 15 млн руб., а ставка рассчитывается от суммы кредита индивидуально (от 7% до 14%). Сумма первого взноса — 30,1%. Если взять в банке «Металлинвест» такую ипотеку для покупки «евротрешки», то первый взнос составит 2,92 млн руб., а ежемесячный платеж — 49 359 рублей.
НЕЛЬЗЯ ТЯНУТЬ.
Все примеры, которые разобрали выше, актуальны только в ближайшее время. Ситуация такова, что условия меняются чуть ли не каждую неделю. Много ходит слухов о той же семейной ипотеке, якобы ставка будет увеличена.
«Условия льготных ипотечных программ ужесточаются из-за сокращения лимитов выдачи по ним. Например, недавно Сбер заявил о завершении приема заявок на Семейную ипотеку, а ВТБ повысил по этой программе первоначальный взнос с 20% до 50%. Кроме того, Центробанк несколько раз уже повышал ключевую ставку, что приводило и к повышению ипотечных ставок», — говорят специалисты.
Из всего этого напрашивается только один вывод — если у вас есть возможность приобрести квартиры по льготным ипотечным программам, то не стоит откладывать эту возможность. Это, например, касается и тех, кто проходит под ИТ-ипотеку. Она была продлена с более суровыми условиями. Теперь те, кто работает на московские и петербургские компании, потеряли возможность ее получить. А это львиная часть работников индустрии. Так что если вы работаете на региональную ИТ-компанию, то буквально надо бежать в банк.
Застройщики также пытаются стимулировать спрос и вводят собственные программы. Например, для клиентов того же «Садового кольца» доступны программы рассрочки с различным размером первоначального взноса и ежемесячных платежей.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ.
Несмотря на все негативные слухи, продажи на рынке недвижимости в настоящий момент все равно идут. Собственная крыша над головой — это базовая ценность для каждого человека. На сегодняшний квартиры в новостройках покупают, в основном, семьи с детьми, средний возраст родителей около 35 лет. Это менеджеры, руководители высшего и среднего звена, частные предприниматели.
В условиях высокой цены и повышенных ставок увеличилось качество возводимых объектов, ориентир на комфорт будущих жителей. Так, в современных проектах особое внимание уделяется благоустройству и безопасности жителей (системы видеонаблюдения, контроль доступа на территорию, закрытый двор без машин и пр.). Также особое внимание уделяется комфорту будущих жильцов: наличие паркинга, консьерж-сервис, торговая галерея, объекты социальной инфраструктуры — все это может быть доступно жителям современных жилых комплексов.
Наиболее популярным и распространенным вариантом у покупателей сейчас является евро-формат квартир (совмещенная зона кухни-гостиной). В современных ЖК также появились варианты с мастер-спальнями, гардеробными, угловым либо панорамным остеклением, террасами и патио, французскими балконами, постирочными и пр.
В общем, предложений хватает. Вопрос в цене и возможностях покупателя. Жилье остается доступным, если подходить к покупке с умом.