Прокурор сказал о 27 задержанных руководителях в самых коррумпированных отраслях в Беларуси

В прокуратуре отметили, что в 2023 году и с начала 2024-го в Беларуси пресекли противоправную деятельность 27 должностных лиц, которые занимали руководящие посты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, банковском секторе и госуправлении.