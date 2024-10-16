Прокурор сказал о 27 задержанных руководителях в самых коррумпированных отраслях в Беларуси

В белорусской прокуратуре назвали самые коррумпированные отрасли в стране, передает телеграм-канал Генеральной прокуратуры.
Так, в прокуратуре сообщили, что самыми подверженными коррупционному проникновению являются такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля и государственное управление. И отметили, что взятки в Беларусь составляют 50% всех коррупционных преступлений.
— Почти каждое второе коррупционное преступление в Беларуси — это взяточничество, — констатировал старший прокурор по особым поручениям управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Артем Игнатенко.
При этом свыше 70% случаев подкупа выявляются в закупках, исполнении договоров и оказании иного покровительства коммерческим структурам.
В прокуратуре отметили, что в 2023 году и с начала 2024-го в Беларуси пресекли противоправную деятельность 27 должностных лиц, которые занимали руководящие посты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, банковском секторе и госуправлении.
Тем временем суд оштрафовал крупную торговую сеть в Беларуси из-за завышения цен на хлеб.
А еще милиция назвала штраф за срубленную ветку или собранные плоды с дерева соседа.