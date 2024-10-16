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В Москве стартовал прием заявок на проект «Музыка в метро»

Начался отбор участников на седьмой сезон проекта «Музыка в метро». Артистам, желающим выступить в Московском метрополитене, нужно подать заявку до 14 ноября на сайте события.

Источник: Звук

Начался отбор участников на седьмой сезон проекта «Музыка в метро». Артистам, желающим выступить в Московском метрополитене, нужно подать заявку до 14 ноября на сайте события.

Музыкантам предстоит пройти публичное прослушивание, которое организуют Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы совместно с Московским международным домом музыки, сообщает официальный сайт мэра города.

В этом году на станции «Лубянка» будет установлена специальная площадка для юных исполнителей. Для детей выделен отдельный день прослушивания.

Проект «Музыка в метро» запустился в 2016-м. За восемь лет состоялось более 450 тысяч выступлений на 44 сценах, пять из них открылись в прошлом году.

Ранее участники «Новой Фабрики звезд» выступили в московской подземке.