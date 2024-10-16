Созданы чернила, меняющие цвет под действием света и тепла

Эта особенность аза-диарилэтенов позволяет использовать их в качестве основы для различных термохромных красителей и материалов — веществ, обратимым образом меняющих свою окраску или уровень прозрачности при нагреве или охлаждении. Японские химики выяснили, что эти же молекулы можно также заставить менять свою структуру и при облучении ультрафиолетом и обычным видимым светом, если добавить атом кислорода в одно из колец аза-диарилэтенов, содержащее в себе атом серы.