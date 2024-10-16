Созданы чернила, меняющие цвет под действием света и тепла

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ученые из Японии создали органический краситель, который меняет свой цвет при воздействии и света, и тепла, что позволяет использовать его для нанесения самостирающихся надписей, защитных меток и прочих символов, которые будут исчезать или появляться при определенных условиях окружающей среды. Результаты первых опытов химиков были раскрыты в статье, опубликованной в научном журнале Angewandte Chemie IE.
«Результаты наших экспериментов позволят создать новые материалы и молекулы, чью структуру можно будет обратимым образом менять не только при помощи света, но и при помощи тепла. Это открывает дорогу для создания новых функциональных материалов», — пояснил научный сотрудник Столичного университета Осаки (Япония) Даити Китагава, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследователи пришли к такому выводу в ходе опытов с так называемыми аза-диарилэтенами — сложно устроенными ароматическими органическими веществами, чьи молекулы по своей структуре напоминают соединенные олимпийские кольца. Недавно химики обнаружили, что структура этих колец, а также характер их взаимодействия со светом, значительным образом меняется при воздействии тепла.
Эта особенность аза-диарилэтенов позволяет использовать их в качестве основы для различных термохромных красителей и материалов — веществ, обратимым образом меняющих свою окраску или уровень прозрачности при нагреве или охлаждении. Японские химики выяснили, что эти же молекулы можно также заставить менять свою структуру и при облучении ультрафиолетом и обычным видимым светом, если добавить атом кислорода в одно из колец аза-диарилэтенов, содержащее в себе атом серы.
Подобное добавление превращает созданные учеными молекулы в своеобразные «исчезающие» чернила. Они приобретают оранжевую окраску при облучении ультрафиолетом или при нагреве до температуры в 110 градусов Цельсия, и полностью обесцвечиваются при непродолжительном воздействии солнечного света или искусственного освещения. Это позволяет использовать их для нанесения меток и надписей, которые будут появляться или исчезать при определенных обстоятельствах или условиях окружающей среды.
Как отмечают исследователи, схожим образом можно получить и другие термофотохромные молекулы, которые будут заранее заданным образом реагировать на перемены в температуре и уровне освещенности. Это позволит использовать их для создания различных «умных» функциональных материалов, в том числе различных фотопереключателей и электроники нового поколения, подытожили химики.